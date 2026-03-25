【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ROIROMが、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を、3月25日に配信リリース。さらに、同日20時には「DRESS CODE」MVがプレミア公開される。 ■洗練されたボーカルワークがROIROMならではの気品を際立たせる一曲 国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに大きな注目を集めた、本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ、ROIROM。 「DRES