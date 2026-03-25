【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり-From THE FIRST TAKE」が、3月25日に配信リリース。なお「笑ったり転んだり」が主題歌をつとめる、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、3月27日の放送で最終回を迎える。 ■ふたりの歌×ピアノというシンプルな編成による一発撮りパフォーマンス 佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ、ハンバート ハンバート。