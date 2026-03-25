日経225先物は11時30分時点、前日比1050円高の5万3290円（+2.00％）前後で推移。寄り付きは5万3150円と、シカゴ日経平均先物（5万2420円）を大きく上回る形で、買いが先行して始まった。直後につけた5万3090円を安値に上へのバイアスが強まり、中盤にかけて5万3780円まで上げ幅を広げる場面もみられた。終盤にかけては利益確定に伴うロング解消の動きも入り上げ幅を縮めているが、抵抗線として意識されつつあった75日移動平均線