日本取引所グループ [東証Ｐ] が3月25日昼(12:00)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の650億円→785億円(前期は610億円)に20.8％上方修正し、増益率が6.4％増→28.5％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の304億円→439億円(前年