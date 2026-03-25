エスケイジャパン [東証Ｓ] が3月25日昼(12:00)に配当修正を発表。26年2月期の年間配当を従来計画の41円→47円(前の期は27円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、企画開発力、コスト競争力の強化を図るための内部留保の充実を図りつつも、事業の中長期的な展望のもとに、株主への利益還元は、連結ベースでの配当性向の目安を概ね30％前後として安定的かつ継続的な配当を行