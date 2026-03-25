ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。家族で島根を訪れたことを明かし、思い出の写真を投稿した。【写真】「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」DAIGOが公開した島根へ“家族旅行”での思い出ショット17日に妻で俳優の北川景子（39）が、出演中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）の舞台となった島根でトークショーを開催。北川は自身のSNSで、イベントのオフシ