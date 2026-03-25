25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1340円高の5万3270円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3616.45円に対しては346.45円安。出来高は3万1344枚となっている。 TOPIX先物期近は3613ポイントと前日比81.5ポイント高、現物終値比31.77ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53270