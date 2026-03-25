フィギュアスケートの世界選手権は25日、プラハで開幕する。前日には女子ショートプログラム（SP）の滑走順が決定。今大会で現役を引退するミラノ・コルティナ五輪の銀メダリスト坂本花織は32番、同五輪で銅メダルに輝いた中井亜美は27番。千葉百音が最終33番となった。坂本は国際スケート連盟（ISU）のインタビューに応じ、今大会にかける意気込みを語った。 ■「最後やり切ろうという思い」 世界選手