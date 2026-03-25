３月２５日朝、札幌市白石区のＪＲ千歳線の線路上に、道央自動車道の跨線橋から鋼板が落下しました。この影響でＪＲ千歳線などが一時運転見合わせになり、快速エアポートなどが運休しました。落下物が見つかったのは、ＪＲ千歳線の白石と平和駅間の線路上です。２５日午前３時ごろ、ＪＲ北海道の保線社員から「道央道の白石跨線橋からと思われるコンクリート片らしきものが線路上に落下している」と、ＮＥＸＣＯ東日本