俳優の小野真弓（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。“整理整頓”した自宅ショットを公開した。【写真】「オシャレでゴージャス」「センスありますね〜」“整理整頓”した自宅ショット披露の小野真弓※3枚目自宅での撮影があったことを明かし、「すんごい勢いで すんごい散らかってる物たちを片付け」したと説明。今月は小野の誕生日月（12日）で、片付けを行った後に担当番組からもらった祝いの花や「オシャレなご