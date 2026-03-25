札幌の小学校と中学校は３月２５日が修了式です。２６日からおよそ２週間の春休みに入ります。修了式が開かれたのは札幌市内の小学校と中学校、義務教育学校あわせて２９２校です。このうち中央区の桑園小学校では、児童が体育館に集まり１年間の学校生活を締めくくりました。（児童代表）「２年生になったら掛け算の練習やミニトマトの観察など新しいことが始まるので楽しみです」札幌市内の小・中学校は４月８日に始業式を迎えま