日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。3月24日（火）の放送では、スタジオゲストにSHELLY、田中樹（SixTONES）、永瀬廉（King & Prince）、作間龍斗（ACEes）、アンミカ、近藤春菜（ハリセンボン）、藤本美貴を迎えた。当記事では