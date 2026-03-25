早見優がニューシングル「Kenpa Dance」を配信リリースした。【動画】“花の82年組”小泉今日子＆早見優が仲良しトーク「同窓会したいね！」作詞は早見が担当しており、子どもの頃に夢中で遊んだ「けん、けん、ぱ」をキーワードに、ちょっぴりスリリングな大人の恋愛を描いている。作曲、編曲は、1980年代のコマーシャルソングシーンのメロディメーカー・T. Suseが担当。一度聴いたら離れない、スタイリッシュでクセになるメロ