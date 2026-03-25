門出の春です。 長崎大学の卒業式が行われ、約2000人が新たな一歩を踏み出しました。 長崎市のハピネスアリーナで初めて行われた長崎大学の卒業式。 学部と大学院の研究科の代表に、卒業証書が手渡されました。 今年は、10の学部と大学院、計2007人が卒業します。 （卒業生・修了生代表 情報データ科学部 高倉 凜之良さん） 「どんな困難も自らの成長へ変えていく覚悟で飛躍し続けることを