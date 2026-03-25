櫻坂46の三期生11人が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』が、NTTドコモが提供する映像配信サービス「Lemino」にて独占配信中だ。本作で本格ドラマに初挑戦した石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村山美羽、村井優、山下瞳月の11人全員にインタビューを実施。撮影中の裏話や、三期生全員でやりたいことについて聞いた。【写真】いつもと雰囲気が違う！役衣装で