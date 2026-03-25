中国メディアの観察者網は24日、ホルムズ海峡の封鎖によって日本の温泉にも影響が出ていると報じた。記事は、「原油の9割以上を中東からの輸入に依存する日本にとって、ホルムズ海峡の航行が円滑に保たれるかどうかは、いわば『死活問題』である」とした上で、「現在、製造工場から公衆浴場に至るまで、日本の各業界で燃料調達の困難が広がっている」と伝えた。そして、「Nikkei Asia」の報道として、燃料不足と原油価格の高騰によ