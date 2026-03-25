山下達郎がソロデビュー50周年を記念して4月8日にリリースする、1stソロアルバムの特別エディション『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』より、収録曲8曲のティザー映像が公開される。【動画】山下達郎、50周年記念盤『CIRCUS TOWN』ティザー映像同映像では、ミュージックビデオ、ジャケットなどでも使用されているキャラクター“タツローくん（原案キャラ：とりみき）”が3D化され、当時アルバムのレコーディングが行わ