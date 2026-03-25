東芝ライフスタイルは、石窯ドームトースター「HTR-D5B」を2026年4月上旬に発売する。総菜パンや揚げ物のリベイク、オーブンやグリル機能も搭載オーブンレンジ「石窯ドーム」の知見を活かし、庫内に3Dドーム構造を採用。熱を反射する庫内アルミ鏡面仕上げと、上下に備えたグラファイト式ハイスペックヒーターを搭載する。食材に効率よく、ムラなく熱を伝え、約60秒でトースト1枚を"外はサクッ、中はもちっ"とした食感に焼き上げら