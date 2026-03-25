お笑いコンビ「納言」の薄幸（33）が24日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。体調面での不安を語った。この日のトークテーマは、「クォーターライフクライシス」。クォーターライフクライシスは、20代後半から30代前半に結婚や出産、キャリアなどがきっかけとなって直面する漠然とした不安を指す。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「薄幸とかどうなの？仕事面での不安とか？