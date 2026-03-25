松岡昌宏がMCを務めるPrime Videoの音楽番組『Star Song Special Season3』（隔週木曜 後4：00）が26日から配信が始まる。第1回トークゲストとしてSnow Man・宮舘涼太が出演。初回配信では、ジュニアによるパフォーマンスの披露や、宮舘がジュニア6人からの質問に回答するほか、松岡が10代の頃に参加したSMAP公演のエピソードが語られる。【写真】チョコレートカラーのジャケットでパフォーマンスするACEes同番組はスペシャル