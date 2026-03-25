ドジャースは24日（日本時間25日）、エナジードリンクブランド「レッドブル」とパートナーシップ契約を結び、「公式エナジードリンク・パートナー」に指名したと発表した。今回の締結でドジャースタジアムのベンチには特注のクーラーボックスが置かれ、選手たちは「レッドブル・エナジードリンク」や「レッドブル・シュガーフリー」を飲むことができる。エナジードリンク、シュガーフリーはいずれもドーピング認証を取得してい