本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」のプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」が、きょう25日にリリースされた。【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM「DRESS CODE」は、ROIROMが“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトのもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR＆B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウン