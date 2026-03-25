熊本県教育委員会は2026年度（令和8年度）の組織改正と人事異動を発表しました。 【順番に見る】名簿一覧 この記事は「宇城・八代・球磨【小学校・中学校・特別支援学校・義務教育学校】」の一覧です。 【目次】を参考に、画像をご覧ください。 【目次】▼宇城（中学校）▼宇城（小学校）▼八代（中学校）▼八代（小学校）▼八代（特別支援学校）▼球磨（中学校）▼球磨（小学校）▼球磨（義務教育学校） ※「NEWS DIG」以外