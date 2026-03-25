◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)フィギュアスケートの坂本花織選手が現役最後に選んだ世界選手権のショートプログラムの滑走順が発表されました。坂本選手が引退を表明したのは2025年の6月。最後の全日本選手権では5連覇を達成。自身3度目となるミラノ・コルティナオリンピックで団体・個人共に銀メダルの成績を収めました。7日に出席したイベントで現役最後の舞台となる世界選手権につい