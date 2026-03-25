TBSは25日、女優・永作博美(55)が主演を務める火曜ドラマ「時すでにおスシ！？」（4月7日スタート、火曜後10・00）の主題歌をヒップホップユニット「Creepy Nuts」が担当すると発表した。ドラマのために書き下ろされた新曲「Fright」は、第1話で初解禁となる。「時すでにおスシ！？」は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑い