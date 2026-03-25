永作博美が主演を務めるTBS系4月期火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（4月7日スタート毎週火曜後10：00）の主題歌が、Creepy Nutsの新曲「Fright」に決定した。主演の永作博美が演じる50歳の女性の再出発を描く本作に寄り添う楽曲で、第1話で初オンエアされる。ポスタービジュアルも同時解禁となった。【写真】永作博美、松山ケンイチら…豪華キャストを紹介！本作は、子育てを終えた主人公・待山みなとが“第2の人生”に踏み