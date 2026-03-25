兵庫県尼崎市の商店街で行われたプロ野球阪神の「日本一早いマジック点灯」＝25日午前プロ野球のペナントレースが27日に開幕するのを前に、阪神タイガースのセ・リーグ優勝を願う恒例の「日本一早いマジック点灯」が25日、兵庫県尼崎市の尼崎中央3丁目商店街で行われた。アーケード内の電光掲示板に、試合数と同じ「143」のマジックナンバーが表示。集まった阪神ファンが手拍子とともに「六甲おろし」を熱唱した。尼崎市の会社