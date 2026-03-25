民間の有識者らでつくる「未来を選択する会議」（議長＝三村明夫・日本製鉄名誉会長）は２５日午前、人口減少対策に関する提言を政府に行った。２０２９年度以降の少子化対策を「新たなステージ」に移行させ、非正規労働者の正規雇用化や働き方改革の推進などに力を入れるよう求めた。共同代表を務める増田寛也・元総務相が、政府の「人口戦略本部」の下に設けられたプロジェクトチームの会合で公表した。提言では、２９年度