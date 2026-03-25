タレントで実業家の紗栄子（39）が25日、インスタグラムを更新。前夫のダルビッシュ有投手（39＝パドレス）との長男でモデルの道休蓮（18）が18歳の誕生日を迎え、思いをつづった。紗栄子は「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と報告し、幼少期からの思い出の写真や動画を複数アップ。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」と回想し、「人生のどん底の時に、こ