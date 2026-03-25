BTSが、4年ぶりに米国で公演した。21日の光化門広場での復帰舞台を終え、7人は米国に向かい、24日にニューヨーク・マンハッタンのサウスストリート、シーポートの屋上で開催された「Spotify×BTS：Swim Side」に出席した。韓国メディアのディスパッチは25日「今回の舞台は、Spotifyが主催した。新アルバム『ARIRANG（アリラン）』発表を記念し、リスナー1000人が招待された」と説明した。米国で公演するのは、22年4月のラスベガス