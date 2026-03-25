ウォルト・ディズニー・ジャパンは、4月22日のアースデイ、4月のアースマンスに合わせて、ジェームズ・キャメロン製作総指揮によるネイチャードキュメンタリー『ミツバチのひみつ：自然界の小さなヒーロー』を2026年4月1日に、「アナと雪の女王」シリーズでおなじみジョシュ・ギャッドがナレーションを務めるディズニーネイチャー新作映画『オランウータン』を4月22日に、ディズニープラスにて配信開始する。また、4月11日、12日に