東京都心のビジネス街に位置する男性専用サウナ施設「ライオンサウナ新橋」と「サウナリゾートオリエンタル赤坂」は、共同企画「TOKYO SAUNA TRIBE 2026」を開催する。期間は4月1日から5月6日まで。ライオンサウナ新橋とサウナリゾートオリエンタル赤坂が贈る「TOKYO SAUNA TRIBE 2026」開催この企画は、物理的な距離の近さをいかした「サウナハシゴ」を提案し、都心のサウナ文化をさらに盛り上げることを目的としている。期間中は