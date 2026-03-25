Photo: SUMA-KIYO 2026年2月13日の記事を編集して再掲載しています。冬場はバッテリートラブルやチェーンの取り付けなどに備えて、車に明るい懐中電灯を常備しておきたいところ。 とはいえ、頻繁に使うものではないので、なるべく手ごろなものを選びたい…。この小ささで夜間作業も完璧 Photo: SUMA-KIYO そん