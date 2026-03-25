JR東海道線は、西岡崎～岡崎で線路設備に異常が確認されたため、午前10時50分ごろから、岡崎～刈谷が上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時27分に運転が再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 岡崎～刈谷 上下線で運転再開（午後0時27分）