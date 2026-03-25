全国の高校生を対象にしたビジネスアイデアコンテスト「第12回マイナビキャリア甲子園」の決勝大会が3月14日と15日の2日目にわたり、大手町三井ホールで開催された。今年は過去最多となる1万1,668名・3,151チームがエントリー。約300倍という狭き門を勝ち抜いた高校生たちが熱戦を繰り広げ、15日の「Innovation 部門」決勝大会ではセコム代表チーム「≒0」(ニアリーイコールゼロ)が優勝の栄冠に輝いた。「第12回 マイナビキャリア