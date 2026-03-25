40・50代が目指したいのは、大人の余裕をまとったこなれ感のあるヘアスタイル。おすすめしたいのは、レイヤーの軽い動きを活かしたウルフカットです。ウルフといっても、今のトレンドは控えめなテイスト。そこで今回は、春らしく軽やかなデザインを紹介します。気になったらぜひ真似してみて。 初挑戦にピッタリな可愛さ ベースより2～3cm短くレイヤーを入れた、ナチュラルな雰囲気のデザイン。@m