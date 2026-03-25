成績優秀・しっかり者の子どもがいると、つい「大丈夫だろう」と本人に任せっきりになることも。しかし、実は知らないところでSOSを出していることもあります。今回は、筆者の友人とその娘の体験談を紹介します。 しっかり者で好成績の娘 週に2回、塾に通っている高校生の娘。入学してから今まで、学年の中でも上位の成績をキープしていて、すでに行きたい大学も決まっているしっかり者です。 いつものように定期テ