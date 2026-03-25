1.トイレを大きいサイズに変える 猫は、排泄物に砂をかけて隠すという習性があります。このとき、前足で砂をかくので、どうしても周囲に砂が飛び散ってしまうのです。中には豪快に砂をかいてくれちゃう猫もいますね。 散らかりがひどいのは、トイレが小さいことが原因かもしれません。トイレのサイズをひとまわり大きいものに変えたり、トイレの縁が高めのものを選ぶと、飛び散りを少なくすることができます。 猫にとっ