【マクドナルド】で1996年に誕生し、2026年で30周年を迎えた日本生まれのバーガー、「てりたまバーガー®」。アニバーサリーイヤーの今年も春の限定メニューとして登場し、早くも話題を集めている様子。今回は、「やっぱりこれが美味しい！」と選ぶ人が多そうな、チーズが入ったてりたまバーガーを、@ftn_picsレポーターHaruさんがレポー