キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、外食先で勃発したまさかの接客トラブルを紹介する。空席を放置する店員に、長年ホテル接客業に携わってきた女性の怒りが爆発。会計時に放った「態度が悪いわね」という苦言に対し、店員から返ってきたのは「あんたがね」という逆ギレだった――。※※※※態度が悪い店員に文句を言ったところ、まさかの反撃を受けた、というエピソード