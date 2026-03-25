キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回はモラハラ夫と姑との地獄の同居劇を紹介する。病気の妻を「そんな病気、もっともポピュラーな病気だ！」と罵倒し、認知症の姑の介護を平然と押し付ける夫。借金と暴言に耐えかねた50代女性は、夫の不在を突いた大胆な「昼逃げ」を敢行した――。※※※※借金持ちでモラハラ気質な夫、嫌味ばかり言う姑との同居……。そんな環境から逃げ出