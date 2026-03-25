福岡市の九州大学で25日、卒業式が開かれました。 福岡市西区の九州大学・伊都キャンパスでは25日、学部生の卒業式が開かれ、文系・理系合わせて12の学部の代表者に学位記が授与されました。式典で石橋達朗総長は「『こんな時代に』と不安に思ったりあきらめたりせず、『こんな時代だからこそ』大学で培った知識や経験を大いに生かして、人々のために尽くしてほしい」とエールを送りました。 九州大学では25日、学部生