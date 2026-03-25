ラス・パルマス宮代大聖、スペイン2部で際立つ攻撃貢献度スペイン2部ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖は、現地時間3月22日に行われたリーグ第31節のスポルティング・ヒホン戦（1-0）に先発出場し、決勝点を演出する見事な活躍を見せた。1月の加入から瞬く間に主力の座を掴んだ日本人アタッカーに対し、現地メディアでは「一人の日本人選手がこれほど早く我々のサッカーに適応するとは想像し難い」と驚きを持って伝えられてい