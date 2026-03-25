東京大学大学院修士課程に在籍する中国出身のピン芸人、いぜんが25日、自身のSNSを更新し、同大学院を終了したことを報告した。【写真】東大大学院修了！いぜんが安田講堂の前でパシャリ！嵐のテレビ番組で活躍する森三中やハリセンボンといった女性芸人に憧れ、来日したいぜん。吉本東京27期卒であるが、一方で東大の大学院で核融合の研究もしている。1つ前の投稿では「プラズマ核融合学会」で研究発表してきたことを報告し