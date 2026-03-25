マーベルの最新ドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』のシーズン2の日本版声優が発表され、主人公デアデビル役の日本版声優を内田夕夜、デアデビルの宿敵キングピンことウィルソン・フィスク役を玄田哲章、マットの友人のカレン・ペイジ役を木下紗華が続投することが決定した。加えて、シーズン2から登場する私立探偵ジェシカ・ジョーンズ役で渡辺明乃の数年ぶりの参加も決定。併せて、彼らが息を吹き込んだ、血と暴力