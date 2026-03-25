三笘薫はリバプール戦に途中出場現役時代にマンチェスター・シティやチェルシーで活躍した元イングランド代表FWショーン・ライト＝フィリップス氏が、最も見るのが楽しみな選手5人の一人に日本人選手の名前を挙げた。チェルシー専門メディア「Chelsea News」が伝えている。165センチと小柄ながら、爆発的なスピードを武器にウイングとして活躍して、イングランド代表でも通算36試合に出場して6ゴールを記録、2010年の南アフリ