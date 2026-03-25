高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（第123回）が25日に放送され、激怒するイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）にトキ（高石）が謝罪する姿が描かれると、ネット上には「胸が苦しい」「悲しい展開」「また一波乱…」などの反響が寄せられた。【写真】トキに怒りをぶつけるイライザある日、トキのもとにヘブンの死