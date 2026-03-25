女優・杉咲花主演の日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（水曜・午後１０時）の２５日放送の最終回に主題歌を担当する「Ｈｏｍｅｃｏｍｉｎｇｓ」の福富優樹が出演することが分かった。杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはな