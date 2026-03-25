６人組ダンス＆ボーカルグループＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの小森隼（３０）にとって挑戦と変化の時を迎えている。グループとして１０年ぶりとなる写真集「Ｆｏｏｔｐｒｉｎｔｓ」が２５日に発売。６月からはソロツアー（４都市４公演）も行い、新境地を見せる覚悟だ。また、３月末でのパーソナリティー退任を発表しているＴＯＫＹＯＦＭ「ＳＣＨＯＯＬＯＦＬＯＣＫ！」（月〜金曜・後１０時）に対する特別な思いも語った。