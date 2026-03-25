次世代型園芸ハウスで栽培されているパプリカの収穫が高知県南国市で行われています。ハウスの中でまるまると実ったパプリカ。このパプリカは高知県南国市の農業生産法人・南国スタイルがハウス内の温度などを最先端の技術で制御する次世代型園芸ハウスで栽培しているものです。2025年9月上旬に約2万1000本を植え、10月下旬から収穫をスタート。2025年度は定植後に暑さが続いたこともあり、収穫を始めたころは実の重さは平均